Заморозки и без существенных осадков. Погода на 9 мая
69 0
0
Утром в воскресенье местами туман, днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха при заморозках в ночные часы составит от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.
0
Читайте
также
также
-
Заморозки и без существенных осадков. Погода на 9 мая
-
В рамках республиканской профсоюзной акции «Сохраним память на века» (будет дополнено)
-
Облачно с прояснениями и до +12°С. Погода на 8 мая
-
Бобруйчан приглашают на оплачиваемые общественные работы
-
Белгосстрах поздравляет ветеранов
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости