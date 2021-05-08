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Заморозки и без существенных осадков. Погода на 9 мая

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Заморозки и без существенных осадков. Погода на 9 мая

Утром в воскресенье местами туман, днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха при заморозках в ночные часы составит от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.

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