Заморозки и без существенных осадков. Погода на 9 мая

Утром в воскресенье местами туман, днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет западный и юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха при заморозках в ночные часы составит от нуля до минус 3. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов тепла.