Замминистра внутренних дел проведет 24 апреля прямую телефонную линию

Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков проведет 24 апреля прямую телефонную линию. Об этом сообщили в МВД.

Вопросы о перспективах развития внутренних войск, специфике выполняемых ими служебно-боевых задач, порядке призыва на срочную службу и поступлении на службу по контракту, об обучении на факультете внутренних войск Военной академии, а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8 (017) 374-80-08, 8 (017) 374-80-09.