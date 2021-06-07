Заместителя главы администрации Ленинского района проводили на заслуженный отдых

Заместителя главы администрации Ленинского района Виталия Граховского в его последний рабочий день 7 июня в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых. Виталий Антонович проработал в этой должности 16 лет и за это время внес весомый вклад в социальную сферу и общественно-политическую деятельность района. Он зарекомендовал себя как квалифицированный компетентный руководитель, обладающий высоким уровнем подготовки и чувством ответственности за результаты труда.

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев пришел поздравить с выходом на пенсию и поблагодарить Виталия Граховского за многолетнюю добросовестную работу.

– Я посмотрел биографию и трудовую деятельность Виталия Антоновича и понял, что это последовательный человек во всех своих действиях. 14 лет отдал Вооруженным силам Республики Беларусь, 14 лет – «ФанДОКу», 16 лет – администрации. Свой богатый опыт Вы должны передавать молодежи. Вы человек ответственный во всех делах и начинаниях, поэтому самое главное, что хочу пожелать – быть таким же активным, уверенным и никогда ни в чем не сдаваться. Мы со своей стороны окажем всяческую помощь и при необходимости поддержку. От горисполкома и от себя лично огромные слова благодарности Вам. Спасибо за работу! Крепкого Вам здоровья и благополучия! – пожелал Александр Викторович.

К поздравлениям присоединились председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов и глава администрации Ленинского района Александр Лисовский, которые тоже сказали немало хороших теплых слов о профессионализме и человеческих качествах Виталия Граховского.

– Виталия Антоновича всегда отличает активность, четкость и конкретность. Наверно, слова, что бывших офицеров не бывает, это о нем. Он порядочный человек, которому всегда можно доверить любые дела, – отметил Михаил Викторович. – Хочу пожелать крепкого здоровья. У Вас достаточно много всяких увлечений и, будучи на пенсии, можно себе позволить заниматься тем, чем хочется.

– От всей души огромное спасибо за совместную работу. Я благодарен судьбе, что мне довелось работать с таким человеком. Жизнь продолжается и хочется, чтобы отдых был активным: посвятить себя семье, домашним делам, всяческим увлечениям. Пускай на Вашем пути и дальше встречаются хорошие люди, чтобы Вы счастливо жили и радовались жизни, – высказал благодарность Александр Лисовский.

Виталию Граховскому вручили Грамоту городского Совета депутатов и Почетную грамоту администрации Ленинского района. Замечательным подарком стало музыкальное поздравление от молодежи.