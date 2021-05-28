Законопроект об изменении Конституции в первом чтении депутаты рассмотрят на весенней сессии

Законопроект об изменении Конституции Беларуси депутаты рассмотрят на весенней сессии, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло.

"Сегодня создана специальная комиссия, которая будет заниматься подготовкой этого законопроекта к рассмотрению в первом чтении. И это мы должны сделать не позже 4 июня, и в первом чтении законопроект должен быть принят как минимум до конца этой текущей сессии, - сказал Виктор Свилло. - Второе чтение обязательно будет потому, что ст.139 предусматривает подготовку законопроектов, касающихся изменения действующей Конституции, в двух рассмотрениях с интервалом не менее 3 месяцев".

По словам депутата, в состав специальной комиссии вошли люди с большим опытом. Возглавил ее председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.