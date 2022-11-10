Законопроект об амнистии принят на сессии Палаты представителей Национального собрания

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "Об амнистии в связи с Днем народного единства".

Проект закона внесен в Палату представителей Президентом Республики Беларусь 3 октября. Согласно предварительным данным при реализации законопроекта предполагается освободить от различных видов наказаний 4545 осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1,6 тыс. (из них 10 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2445. Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 3950 осужденным, из них 2,5 тыс. лиц, отбывающим наказание в исправительных учреждениях, 350 - в исправительных учреждениях открытого типа, 1,1 тыс. - в уголовно-исполнительных инспекциях.

Законопроект предусматривает освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности, за исключением случаев, указанных в нем: несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших преступление в отношении несовершеннолетнего; лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста; инвалидов I и II групп; отдельных лиц, больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями, и ВИЧ-инфицированных; ветеранов боевых действий на территории других государств; лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, получивших ранения (контузии), увечья, заболевания в период прохождения военной службы или в связи с осуществлением служебной деятельности.

Не будут подлежать освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, некоторые преступления, относящиеся к категории менее тяжких. Таким лицам предлагается уменьшить срок наказания в виде ограничения и лишения свободы на 1 год.