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Происшествия

Закончен ряд судебных экспертиз по уголовному делу об убийстве могилевчанина

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Закончен ряд судебных экспертиз по уголовному делу об убийстве могилевчанина

Судебные эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области провели ряд экспертиз по уголовному делу об убийстве могилевчанина, 1969 года рождения.

Тело мужчины с ножевым ранением в области сердца найдено в квартире по месту жительства в январе текущего года. Следственно-оперативная группа с участием специалиста Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ провела осмотр места происшествия.

Установлено, что накануне в квартире погибшего компания мужчин распивала спиртные напитки. Следователем при содействии специалиста ГКСЭ изъяты 23 следа рук, следы крови и иные объекты. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил по данному факту уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции по «горячим следам» установили личности мужчин, которые накануне находились в гостях у погибшего. Одному из них – неработающему, ранее судимому жителю Могилева, 1977 года рождения, следователями предъявлено обвинение в совершении убийства.

В рамках расследования данного уголовного дела судебными экспертами ГКСЭ проведен ряд судебных экспертиз.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины последовала от острой кровопотери, развившейся в результате проникающего колото-резаного ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов.

Судебные эксперты Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ в ходе проведения дактилоскопической экспертизы изъятых следов рук установили, что все следы рук оставлены мужчинами, находившимися в гостях у погибшего, в том числе обвиняемым.

Государственные медицинские судебные эксперты-биологи УГКСЭ по Могилевской области провели 7 судебных биологических и генетических экспертиз, в рамках которых исследовали изъятые следы и объекты. Судебными экспертами установлено, что биологический материал на изъятых объектах с высокой степенью вероятности происходит от генотипа задержанного, следы на изъятых окурках образованы за счет смешения биологического материала погибшего и обвиняемого.

Также экспертами центрального аппарата ГКСЭ проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины, по результатам которой установлено, что в момент инкриминируемого ему деяния он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Результаты судебных экспертиз направлены в Следственный комитет для приобщения к материалам уголовного дела.

Ирина Рачковская, главный специалист по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области.

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