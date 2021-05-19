Закончен капитальный ремонт моста через реку Ола в Бобруйском районе

Закончен капитальный ремонт моста через р.Ола в Бобруйском районе. Об этом сообщается на сайте на сайте РУП «Могилевавтодор».

Открыто движение транспорта по двум полосам на автомобильной дороге Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи .

Напомним, ремонтные работы начались в апреле 2020 года и предусматривали поочередное закрытие движения по одной из половин проезжей части моста.