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Фотофакт

Закончен капитальный ремонт моста через реку Ола в Бобруйском районе

mogilevnews 100 0

Закончен капитальный ремонт моста через реку Ола в Бобруйском районе

Закончен капитальный ремонт моста через р.Ола в Бобруйском районе. Об этом сообщается на сайте на сайте РУП «Могилевавтодор».

Открыто движение транспорта по двум полосам на автомобильной дороге Р-43 граница Российской Федерации (Звенчатка)-Кричев-Бобруйск-Ивацевичи .

Напомним, ремонтные работы начались в апреле 2020 года и предусматривали поочередное закрытие движения по одной из половин проезжей части моста.

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