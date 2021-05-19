Закон о правах инвалидов и их социальной интеграции должен быть принят до конца года – Петришенко

Правительство рассчитывает, что депутатами до конца этого года будет завершена работа по принятию закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

Игорь Петришенко выступил перед парламентариями с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь". Он отметил достижения в выполнении мероприятий национального плана действий по реализации в республике положений Конвенции о правах инвалидов, последовательность и системность в этой работе.

"В зоне постоянного внимания правительства - проблемы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время это более 564 тыс. человек (6% населения), в том числе 34,5 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет", - сказал Игорь Петришенко.

Большинство мероприятий национального плана по совершенствованию действующего законодательства учтены при подготовке проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". "Указанный законопроект 4 июня прошлого года принят депутатами Палаты представителей в первом чтении. Рассчитываем на завершение парламентом данной работы до конца текущего года", - добавил заместитель премьер-министра.

Он также отметил, что в прошлом году принят ряд нормативных правовых актов, направленных на расширение возможности для социальной интеграции людей с инвалидностью, а также на дополнительную социальную поддержку семей, в составе которых имеются инвалиды. Это и повышение в 2 раза норматива обеспеченности услугой социальной передышки с 28 до 56 дней в году, и увеличение продолжительности оказания на безвозмездной основе услуг няни по уходу за детьми-инвалидами с 4 до 10 часов в неделю, и увеличение периода оказания услуги няни семьям, в которых родители являются инвалидами I или II группы, до исполнения ребенку 6 лет (ранее услуга няни таким семьям предоставлялась до исполнения ребенку 4 лет) и др.

Совершенствуются и трудовые возможности лиц с инвалидностью. Чтобы наниматели были более заинтересованы в приеме на работу лиц с инвалидностью, с 2021 года в Налоговый кодекс включены нормы о предоставлении льгот по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и налогу на недвижимость организациям, использующим труд инвалидов, если численность инвалидов у таких организаций составляет не менее 30% от общей численности работников.

Кстати, за 2020 год количество организаций, в которых численность работников с инвалидностью составляет 30% и более, увеличилось почти в 1,5 раза. При этом численность работников с инвалидностью на таких предприятиях выросла на 23,5%.

По результатам индивидуального сопровождения инвалидов службой занятости в 2020 году трудоустроено почти в два раза больше людей с инвалидностью, чем в 2019-м.

За 2020 год численность таких работников по стране увеличилась более чем на 5% и составила 68,8 тыс. человек, или 59% от общего уровня инвалидов, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации.