Заключительный день фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» в разгаре на “Бобруйск-Арене”

Центральным мероприятием фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» 17 июля стала спортивная площадка около семитысячной «Бобруйск-Арены», которая давно приглянулась горожанам и является популярным местом проведения различных мероприятий. Каждый желающий активно принимает участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверяет свои возможности в различных видах спорта, выполняет задания и получает ценные призы.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц поприветствовал участников и организаторов поистине масштабного фестиваля: «Для Могилевской области высокая честь и гордость принимать этот фестиваль. Думаю, что это мероприятие принесет много радости и счастья сегодня бобруйчанам и гостям города. Здесь собрано все то, чем дорожат белорусы». Председатель Могилевской области также выразил благодарность всем причастным к празднику и пожелал больше таких фестивалей для Могилевщины.

Валентина Дынич, директор ООО «БелБрендАудит», один из соорганизаторов фестиваля осталась довольна организацией фестиваля в Бобруйске и отметила:

– Бобруйск настолько колоритный город, душевный, для общения. Здесь люди достаточно открыты и практичны. Поэтому вопрос о включении этого города в фестивальную карту был решен достаточно быстро. Первые дни фестиваля, как вы знаете, был ориентирован на историко-культурное наследие города. Поэтому говоря о результатах сегодня, уже могу отметить, что это мероприятие даст толчок к развитию внутреннего туризма.

Напомним, «Вытокi» («VYTOKI») – белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями региона. Основные задачи проекта «Вытокi» – создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве. Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

- Хотелось бы всех поздравить с фестивалем «Вытоки» в Бобруйске, – приветствовал всех Андрей Богданович, Олимпийский чемпион по гребле. – Фестивальные дни прошли уже во многих города Республики Беларусь. И хотелось бы всем пожелать, тем, кто выступает здесь в спортивных дисциплинах: всем удачи, везения и успехов. А все остальным, кто наблюдает – хорошего дня и настроения.

- Для меня сегодня большая честь быть на этой сцене, – заявил на открытии финального фестивального дня почетный и именитый гражданин Бобруйска Руслан Алехно, – и вы знаете, в Год народного единства символично, что в моем родном городе, на Могилевщине проходит культурно-спортивный фестиваль «Вытоки. Крок да Алимпу», который объединяет нас всех с вами. Поаплодируйте самим себе. Успехов всем тем, кто участвует, хорошего настроения, добора, радости, благополучия.

Руслан Алехно также подготовил сюрприз и подарил фестивалю новую в своем репертуаре песню.

Напомним также, что для участников фестиваля работают фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

Фестивальная программа в Бобруйске завершится 17 июля вечерним концертом (19.00) с участием популярных артистов: «Арт-группа «Беларусы», Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа «Jazz City Band», группа «Байсити», Александр Воронище, группа «Дрозды». Под занавес праздника зрителей ждет красочный фейерверк.

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокі» в 2021 году пройдет также в Солигорске (22-24 июля). Финальным аккордом станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.