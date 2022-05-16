Закладки мефедрона были найдены в Бобруйске

Могилевскими таможенниками совместно с сотрудниками наркоконтроля города Бобруйска и УВД Могоблисполкома выявлены 2 факта хранения особо опасного психотропного вещества «мефедрон».

В первом случае нарушитель действовал в составе организованной преступной группы, цель которой был сбыт наркотических веществ жителям города Бобруйска. При проведении оперативного мероприятия было изъято 0,8272 гр. вещества. В ходе дальнейшей работы установлено, что члены группы уже трижды делали раскладку «мефедрона» территории Бобруйска. Нарушители забирали оптовые партии наркотика в условных местах и в дальнейшем делали закладки меньшими дозами.

Второй факт хранения «мефедрона» выявлен на территории города Могилева: у жителя города Витебской области изъято 0,968 гр. вещества, которое он планировал использовать для личного потребления и хранил в тайнике, расположенном по одной из улиц города Могилева.

С начала года могилевскими таможенниками выявлено 11 фактов хранения (сбыта) наркотических средств и психотропных веществ, из незаконного оборота изъято более 2 кг. наркотических средств.

По материалам Могилевской таможни