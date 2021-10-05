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Загорелся завод по производству фейерверков в Японии

belta.by 55 0

Загорелся завод по производству фейерверков в Японии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник на заводе в японском городе Отару, расположенном в северной префектуре Хоккайдо, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По крайней мере трех пострадавших госпитализировали с ожогами, один из них в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, попытки потушить пожар продолжаются. Местных жителей призывают не приближаться к месту происшествия.

belta.by

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