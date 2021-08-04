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Происшествия

Задержана с поличным: бобруйчанка похитила продукты питания с рабочего места

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Задержана с поличным: бобруйчанка похитила продукты питания с рабочего места

2 августа в ходе проведения мероприятий по выявлению хищений на объектах различных форм собственности, сотрудниками Бобруйского отдела охраны задержана работница лечебно-профилактического учреждения с увесистой ручной кладью, в которой находились продукты питания.

В ходе разбирательства выяснилось, что 35-летняя местная жительница похитила: сметану, кефир, творог, сливочное масло, майонез, кофе, чай.

Ранее гражданка не привлекалась.

По данному факту за мелкое хищение составлен административный протокол.

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