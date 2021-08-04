Задержана с поличным: бобруйчанка похитила продукты питания с рабочего места

2 августа в ходе проведения мероприятий по выявлению хищений на объектах различных форм собственности, сотрудниками Бобруйского отдела охраны задержана работница лечебно-профилактического учреждения с увесистой ручной кладью, в которой находились продукты питания.

В ходе разбирательства выяснилось, что 35-летняя местная жительница похитила: сметану, кефир, творог, сливочное масло, майонез, кофе, чай.

Ранее гражданка не привлекалась.

По данному факту за мелкое хищение составлен административный протокол.

Бобруйский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь поможет обезопасить Ваше имущество от противоправных посягательств!