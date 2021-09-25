Задача номер один – посеять озимые в течение недели. Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 24 сентября заслушал подробный доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации, складывающейся в сельском хозяйстве в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В числе основных обсуждавшихся проблемных вопросов - затянувшийся сев озимых культур и замедление темпов уборки урожая картофеля, в некоторых районах - сахарной свеклы, а также кукурузы на силос.

По итогам доклада Александр Лукашенко дал ряд поручений. В частности, правительству, главе Минсельхозпрода совместно с губернаторами - активизировать сельскохозяйственные работы и, если возможно, вести сев озимых в том числе до позднего вечера, а где имеется возможность, и ночью. Задача номер один - посеять озимые в течение недели.

Также министру и правительству поручено через неделю организовать совещание у главы государства с докладом о конкретных результатах проделанной работы.