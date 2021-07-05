Забрал монеты и купюры различных стран: бобруйчанин в автобусе украл чужую тележку с вещами

В оперативно-дежурную службу милиции поступило сообщение от бобруйчанина о том, что у него во время проезда в городском автобусе пропала металлическая тележка, в которой находилось 400 монет и 150 купюр различных стран, книги на общую сумму 585 белорусских рублей.

Мужчина возвращался с центрального рынка домой и поставил тележку у задней двери автобуса, а сам сел на свободное место. Затем при выходе на своей остановке он обнаружил ее пропажу.

Оперативными работниками в ходе проведения розыскных мероприятий был установлен похититель - нигде не работающий, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний местный житель. В тот день он, проезжая в автобусе, увидел стоящую тележку. Проехав несколько остановок и заметив, что к тележке никто не подходит, он вышел на ближайшей остановке и прихватил ее с собой. В последующем он вместе с приятелем книги выбросил,а монеты и купюры сдал местному заготовителю.

Следователя дана правовая оценка действиям злоумышленника, возбуждено уголовное дело.