Заболеваемость ОРВИ в Могилевской области высокая, но речь о вспышках не идет — эпидемиолог

Заболеваемость ОРВИ, в том числе гриппом и коронавирусом, в Могилевской области высокая, но речь не идет о вспышках, пишет mogilevnews. Сейчас ситуация с заболеваемостью соответствует сезону. В большинстве болеют дети и подростки, а также люди пожилого возраста, те, кто имеет хронические заболевания. Об этом сообщил заведующий отделом эпидемиологии Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Максим Сакович.

- Проведение вакцинопрофилактики гриппа и COVID-19 меняет клиническую картину заболеваний, - отметил Максим Сакович. - На сегодня нет большого количества людей, нуждающихся в стационарном лечении. Например, лечение коронавирусной инфекции практически перешло в амбулаторно-поликлиническое звено. Вакцинации и ревакцинация против COVID-19 по-прежнему играет основную роль в противостоянии инфекции, поэтому эпидемиологи рекомендуют делать прививки. Готовность системы здравоохранения и понимание населения важности специфической профилактики (вакцинации) – то, благодаря чему удается не допустить серьезных вспышек заболевания.

Также эпидемиолог напомнил о необходимости соблюдать иные профилактические меры: респираторный этикет, физическое дистанцирование, использование медицинских масок в многолюдных местах; использование антисептических средств для рук, влажных салфеток для рук.

- Респираторный этикет является не маловажной мерой профилактики передачи инфекции от заболевшего человека к здоровому, - продолжает специалист. - Каждый заболевший при кашле и чихании должен прикрывать рот и нос носовым платком, а лучше одноразовым бумажным платком, который следует выбросить сразу после использования. При отсутствии носового платка, чихать и кашлять следует не в ладони, и тем более на окружающих, а в сгиб локтя. Если избежать заболевания не удалось – откажитесь от запланированных поездок и посещения общественных мест, останьтесь дома и вызовите врача. Не занимайтесь самолечением, так как любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и привести к осложнениям. Ребенок с признаками ОРИ, также не должен посещать детский сад или школу, так как каждый заболевший является источником инфекции для окружающих. Не игнорируя профилактические меры каждый из нас в силах снизить риск заболевания и распространения гриппа.