За январь-март 2021 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 61,6 млн. рублей

Основными бюджетообразующими источниками в этом периоде являлись следующие платежи: подоходный налог с физических лиц – 39,9%, НДС – 15,2%, акцизы – 9,0%, налог на прибыль – 5,9%, налог на недвижимость – 5,6%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,6%.

От организаций за январь-март 2021 года поступило 55,9 млн. рублей или 90,7% в общей сумме поступлений, от индивидуальных предпринимателей - 3,2 млн. рублей (5,2%), от физических лиц - 2,5 млн. рублей (4,1%).

Всего по состоянию на 1 апреля 2021 года на учете в инспекции МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску состояло 52 849 плательщиков налогов (сборов, пошлин): 2 473 организации, 5 488 индивидуальных предпринимателей и 44 888 физических лиц.

В первую пятерку плательщиков города вошли ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Красный пищевик», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод растительных масел». Удельный вес поступивших от них платежей составил 25,8% в общих поступлениях в бюджет.

Инспекция МНС Республики Беларусь по г.Бобруйску