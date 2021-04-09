За три месяца в Могилевской области на пожарах погибли 46 человек
mogilevnews 70 0
За три месяца 2021 года в Могилевской области произошли 243 пожара, погибли 46 человек.
Как отметила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, 82 пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнём, как правило, при курении. По этой причине с начала года погибли35 человек.
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