За три месяца в Могилевской области на пожарах погибли 46 человек

За три месяца 2021 года в Могилевской области произошли 243 пожара, погибли 46 человек.

Как отметила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, 82 пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнём, как правило, при курении. По этой причине с начала года погибли35 человек.