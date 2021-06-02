За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 395 990 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 387 338 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2871 пациент с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 636 тестов. Всего в стране их проведено 6 361 136.

Более 542,3 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 297,1 тыс. - прошли полный курс вакцинации.