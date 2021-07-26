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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19, выписаны 492

belta.by 18 0

За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19, выписаны 492

За сутки в Беларуси зарегистрированы 648 пациентов с COVID-19, выписаны 492. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 441 356 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 435 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3403 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 179 тестов. Всего в стране проведен 7 214 231 тест.

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