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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532

За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 429 181 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 422 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 132 теста. Всего в стране проведено 6 999 628 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,13 млн человек, из них более 717,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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