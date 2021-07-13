За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 429 181 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 422 374 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 12 132 теста. Всего в стране проведено 6 999 628 тестов.
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,13 млн человек, из них более 717,2 тыс. прошли полный курс вакцинации.
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