За сутки в Беларуси зарегистрированы 58 пациентов с COVID-19, выписаны 18
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 58 пациентов с COVID-19, выписаны 18, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 982 867 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 975 445 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 2914 тестов. Всего в стране проведено 13 220 483 теста.
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