За сутки в Беларуси зарегистрированы 1812 пациентов с COVID-19, выписаны 2493. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 636 543 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 619 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4916 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 26 274 теста. Всего в стране проведено 10 160 146 тестов.

Более 3 286 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 589 000 прошли полный курс вакцинации.

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