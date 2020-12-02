За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны – 1608
102 0
За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 689 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 608 пациентов.
Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 139 тыс. 908 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 117 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 27 тыс. 556 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 306 тыс. 693 теста.
Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».
также
-
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
-
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны – 1608
-
Господдержка на фоне пандемии составила около Br2 млрд – Головченко
-
Виноград, шоколад и зеленый чай признаны лучшими средствами против коронавируса
-
Минздравом установлены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике COVID-19