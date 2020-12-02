За сутки в Беларуси зарегистрированы 1689 пациентов с COVID-19, выписаны – 1608

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы - 1 тыс. 689 пациентов с COVID-19, выписаны - 1 тыс. 608 пациентов.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 139 тыс. 908 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 117 тыс. 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 тыс. 556 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 306 тыс. 693 теста.

Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».