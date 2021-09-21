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COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 1295

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За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 1295

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1941 пациент с COVID-19, выписаны 1295. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 518 369 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 504 561 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4016 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 860 тестов. Всего в стране проведено 8 229 179 тестов.

Более 1 885 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 527 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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