За спорт, здоровье и позитив! Состоялась летняя спартакиада депутатского корпуса Могилевской области

24-25 июля в Быховском районе состоялась летняя спартакиада депутатского корпуса Могилевской области. В ней приняли участие депутаты всех уровней от города Бобруйска.

В программе соревнований легкая атлетика, эстафета, шашки, конкурс «Меткий футболист», настольный теннис, конкурс художественной самодеятельности.

Цель такого форума – популяризация здорового образа жизни и повышение уровня физической подготовки депутатов.

Приняли участие в спартакиаде:

Желудов Михаил Викторович, Западный округ № 24, Председатель Бобруйского городского Совета депутатов

Русинович Наталья Васильевна, Белшиновский округ № 33, заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов

Широкая Вера Владимировна, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Казусёнок Сергей Дмитриевич, Машиностроительный округ № 31

Новикова Инна Анатольевна, Рокоссовский округ № 30

Чеботарёв Сергей Юрьевич, Лыньковский округ № 26

Загришев Владимир Владимирович, Луговой округ № 21

Свиридов Владимир Вячеславович, Парковый округ № 16

Шерснев Павел Иванович, Чонгарский округ № 91­­­

Винокур Наталья Адамовна, Горьковский округ № 8

Миканович Андрей Иосифович, Санаторный округ № 6

Карпицкая Светлана Николаевна, Фандоковский округ № 1 ­­­

Суворова Валентина Иосифовна, Главный специалист Бобруйского городского Совета депутатов

Силков Николай Петрович, Урицкий округ №7

– Форум оставил самые лучшие впечатления, – поделился Николай Силков. – Это отличная возможность проявить себя в спорте и творческих конкурсах, пообщаться с коллегами и получить заряд бодрости и позитива на долгое время.

Команда от Бобруйска, безусловно, не уехала без дипломов. За нами три диплома 3 степени: в соревновании по спортивной эстафете, в командном зачете по легкой атлетике, в конкурсе художественной самодеятельности, посвящённом Году народного единства. Диплом 2 степени в личном зачёте по легкой атлетике среди мужчин увез с собой Павел Шерснев, депутат Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва, первый заместитель начальника БГРО ЧС.