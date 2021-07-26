За спорт, здоровье и позитив! Состоялась летняя спартакиада депутатского корпуса Могилевской области
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24-25 июля в Быховском районе состоялась летняя спартакиада депутатского корпуса Могилевской области. В ней приняли участие депутаты всех уровней от города Бобруйска.
В программе соревнований легкая атлетика, эстафета, шашки, конкурс «Меткий футболист», настольный теннис, конкурс художественной самодеятельности.
Цель такого форума – популяризация здорового образа жизни и повышение уровня физической подготовки депутатов.
Приняли участие в спартакиаде:
Желудов Михаил Викторович, Западный округ № 24, Председатель Бобруйского городского Совета депутатов
Русинович Наталья Васильевна, Белшиновский округ № 33, заместитель председателя Бобруйского городского Совета депутатов
Широкая Вера Владимировна, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Казусёнок Сергей Дмитриевич, Машиностроительный округ № 31
Новикова Инна Анатольевна, Рокоссовский округ № 30
Чеботарёв Сергей Юрьевич, Лыньковский округ № 26
Загришев Владимир Владимирович, Луговой округ № 21
Свиридов Владимир Вячеславович, Парковый округ № 16
Шерснев Павел Иванович, Чонгарский округ № 91
Винокур Наталья Адамовна, Горьковский округ № 8
Миканович Андрей Иосифович, Санаторный округ № 6
Карпицкая Светлана Николаевна, Фандоковский округ № 1
Суворова Валентина Иосифовна, Главный специалист Бобруйского городского Совета депутатов
Силков Николай Петрович, Урицкий округ №7
– Форум оставил самые лучшие впечатления, – поделился Николай Силков. – Это отличная возможность проявить себя в спорте и творческих конкурсах, пообщаться с коллегами и получить заряд бодрости и позитива на долгое время.
Команда от Бобруйска, безусловно, не уехала без дипломов. За нами три диплома 3 степени: в соревновании по спортивной эстафете, в командном зачете по легкой атлетике, в конкурсе художественной самодеятельности, посвящённом Году народного единства. Диплом 2 степени в личном зачёте по легкой атлетике среди мужчин увез с собой Павел Шерснев, депутат Бобруйского городского Совета депутатов 28-го созыва, первый заместитель начальника БГРО ЧС.