За прошедшую неделю в Бобруйске произошел один пожар

27 декабря в 15.36 бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре бани на улице Лесопарковой. О произошедшем сообщила хозяйка. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходил выход дыма из помещения бани, создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице. В результате пожара в бане, в парильном помещении обуглены стены, прогар в перекрытии на площади 0,5 квадратных метра, повреждена стропильная часть в чердачном помещении на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Работниками МЧС спасены: хозяйственная постройка и дом, находящийся в 3 метрах от места пожара. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и монтажа печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.