За прошедшую неделю в Бобруйске и районе произошло 4 пожара

За период с 14 по 21 июня в городе Бобруйске и Бобруйском районе произошло 4 пожара, работниками МЧС спасено 4 строения.

Так, вечером 19 июня по телефону «112» поступило сообщение о пожаре частной бани в деревне Миратино Сычковского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение кровли бани, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены внутри и снаружи бани. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Вечером 20 июня бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по переулку Затонному. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС горел дом открытым пламенем. Со слов соседей в доме никого нет. В результате пожара в доме частично уничтожено имущество, повреждена кровля, 5 квадратных метров перекрытия, обуглены стены. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Всего с начала года в городе Бобруйске произошло 50 пожаров (за аналогичный период прошлого года произошло 34 пожара), погибли 2 человека (в 2020 году погибших было 3). По состоянию на 21 июня 2021 года в Бобруйском районе произошел 31 пожар (в прошлом году – 28 пожаров). Погибли 3 человека (в 2020 году погибших было 2).