За первые 4 месяца 2021 года несовершеннолетними в Бобруйске совершено 7 преступлений

Что может быть важнее здоровья и безопасности детей? Дети всегда были и остаются самой незащищенной частью населения. От нас взрослых зависит их безопасность. Надлежащее воспитание и содержание своих детей, создание комфортных и безопасных условий для проживания детей в семье, обеспечение безопасности детей на улицах – это залог сохранения их жизней. С целью дополнительного контроля над образом жизни несовершеннолетних, в том числе лицами, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, на территории г. Бобруйска с 1 апреля по 1 мая проводятся мероприятия по принятию дополнительных мер по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Как рассказала старший инспектор отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома капитан милиции Екатерина Кузнечик, в первом квартале 2021 на территории города Бобруйска несовершеннолетними совершено 7 преступлений. Большая часть из них связана с хищением денежных средств с использованием глобальной сети «Интернет», с кражами и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. С начала года несовершеннолетними совершено 106 административных правонарушений, половина из которых приходится на употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива.

К большему сожалению, наши дети часто забывают элементарные правила безопасности на улицах, водоемах, что приводит порой к трагедии. В текущем году в Бобруйске уже произошел такой случай. 10-летний мальчишка ступил на лед на реке Березина и утонул. Увы, рядом не оказалось взрослых, и все могло быть по-другому. По линии ГАИ с начала года в Бобруйске совершено два дорожно-транспортных происшествия с участием детей, двое детей пострадало. В 2020 году произошло 9 аварий, где пострадало 10 детей.

Как свидетельствует статистика, с начала года в приемное отделение «Бобруйская больница скорой помощи им. В.О. Морзона» обратилось 39 несовершеннолетних детей с различными видами травм: с ссадинами и ушибами, закрытыми черепно-мозговыми травмами, полученными дома в ходе игры при падении на предметы мебели (стол, диван, кровати, тумбочки, батареи), либо вследствие неосторожной игры на улице; пероральным отравлением (медикаментами, антисептиками, марганцовкой) и другой бытовой химией. Нередки случаи, когда в организм ребенка попадают инородные предметы, такие как батерейки, пуговицы, мелкие детали от игрушек, декоративные камешки, а также, продукты питания, мелкие косточки от мяса рыбы или курицы. Встречаются случаи термических ожогов. Как правило, детки по неосторожности проливают на себя горячую воду или чай, при приготовлении пищи кипящее масло.

В 2020 году поступило 230 сообщений с различными травмами у детей.

Как видим, детский травматизм – это проблема, которая есть. И решать её нам, взрослым, постоянно разъясняя и объясняя детям, что можно или нельзя делать, что можно трогать, и что нельзя брать маленьким детям. Защитить детей сможем мы, взрослые, когда будем проявлять к ним больше внимания и будем более бдительными.

Чтобы избежать трагедий с детьми, нам, взрослым необходимо постоянно напоминать детям о правилах поведения на воде, дороге, обращения с огнем. Мы в ответе за их безопасность и жизнь.

Напомните своему ребенку, что можно и нельзя делать!

На воде:

Когда купаешься , рядом должны быть взрослые – в сложной ситуации они всегда помогут!

, рядом должны быть взрослые – в сложной ситуации они всегда помогут! Ныряй в хорошо знакомых местах, там, где под водой нет опасных предметов!

в хорошо знакомых местах, там, где под водой нет опасных предметов! Если не умеешь плавать, купайся только в специально отведенных местах!

купайся только в специально отведенных местах! Плавай только в пределах, обозначенных буйками, – это безопасная зона!

только в пределах, обозначенных буйками, – это безопасная зона! На надувных предметах плавай недалеко от берега – такие плавсредства могут порваться.

При обращении с огнем:

Не играй с открытым огнем, спичками, зажигалками!

с открытым огнем, спичками, зажигалками! Не пользуйся горючими и воспламеняющимися жидкостями!

горючими и воспламеняющимися жидкостями! Проверь перед уходом: выключил ли ты нагревательные приборы!

выключил ли ты нагревательные приборы! Во время грозы находись подальше от воды, высоких деревьев и столбов.

находись подальше от воды, высоких деревьев и столбов. В лесу разжигай костер только со взрослыми на кострищах или в выкопанных углублениях.

разжигай костер только со взрослыми на кострищах или в выкопанных углублениях. Крайне опасно разводить огонь на торфяниках и в засушливую погоду.

На дороге:

Играй вдали от проезжей части дороги!

вдали от проезжей части дороги! Не выбегай из-за стоящего транспорта – автомобиль не может остановиться мгновенно!

из-за стоящего транспорта – автомобиль не может остановиться мгновенно! Пристегнись при движении в автомобиле – ремень безопасности спас не одну жизнь!

при движении в автомобиле – ремень безопасности спас не одну жизнь! Обозначь себя фликером в темное время суток – будь заметен!

в темное время суток – будь заметен! Переходи дорогу только по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора!

только по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора! Посмотри сначала налево, затем направо – убедись, что водитель тебя пропускает!

Родители! Вы всегда должны знать, где находится ваш ребенок в свободное время. Контроль со стороны взрослых и знание несовершеннолетними правил безопасности поведения на улице, в школах, дома приведет к сокращению их гибели и травматизма.