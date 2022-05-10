За период с 2 по 10 мая в Бобруйске произошел 1 пожар

За неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 12 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 2 - на тушение сухой растительности, 34 - на сработку сигнализации, 16 - на оказание технической помощи организациям и населению.

С начала года в Бобруйске произошло 48 пожаров, 8 погибших, спасено 11 человек.

В Могилевской области с начала 2022 года произошло 294 пожара, погибло 40 человек.

С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 2468 пожаров, погибло 315 человек, в том числе 2 детей.

МЧС информирует!

С 10 мая стартовала Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!».

Еще несколько рекомендаций для родителей:

- разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь их делами и жизнью;

- будьте в курсе увлечений, интересов своих детей;

- вы должны знать с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где проводит свободное время;

- приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и напоминайте, о безопасности;

- не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для того, чтобы научить ребенка безопасному поведению;

- если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним мультфильмы по безопасности, читайте книги;

- проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания;

- предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, но все же, разумно контролируйте его;

- детям старшего школьного возраста так же нужно напоминать о безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к трагедиям;

- всегда напоминайте детям правила безопасности перед началом каникул, особенно летних, так количество травм именно в этот период времени возрастает.

Берегите детей от беды! Телефоны МЧС 101 и 112

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

­