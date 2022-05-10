За период с 2 по 10 мая в Бобруйске произошел 1 пожар

За неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 12 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 2 - на тушение сухой растительности, 34 - на сработку сигнализации, 16 - на оказание технической помощи организациям и населению.
С начала года в Бобруйске произошло 48 пожаров, 8 погибших, спасено 11 человек.
В Могилевской области с начала 2022 года произошло 294 пожара, погибло 40 человек.
С начала 2022 года в Республике Беларусь произошло 2468 пожаров, погибло 315 человек, в том числе 2 детей.
МЧС информирует!
С 10 мая стартовала Республиканская акция «Не оставляйте детей одних!».
Еще несколько рекомендаций для родителей:
- разговаривайте со своими детьми, стройте диалог, интересуйтесь их делами и жизнью;
- будьте в курсе увлечений, интересов своих детей;
- вы должны знать с кем дружит ваш ребенок, с кем общается, где проводит свободное время;
- приводите примеры, рассказывайте об опасностях, объясняйте и напоминайте, о безопасности;
- не важно, сколько лет вашему ребенку, важно, что вы сделали для того, чтобы научить ребенка безопасному поведению;
- если у вас ребенок дошкольного возраста, смотрите с ним мультфильмы по безопасности, читайте книги;
- проговаривайте правила безопасности, когда ведете ребенка в сад, приводите примеры, сравнивайте ситуации в жизни со сказочными героями, делайте вместе выводы и закрепляйте полученные знания;
- предоставляя ребенку школьного возраста самостоятельность, но все же, разумно контролируйте его;
- детям старшего школьного возраста так же нужно напоминать о безопасности, ведь юношеский максимализм и чрезмерная уверенность приводят к трагедиям;
- всегда напоминайте детям правила безопасности перед началом каникул, особенно летних, так количество травм именно в этот период времени возрастает.
Берегите детей от беды! Телефоны МЧС 101 и 112
Сектор пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям