За оскорбление диспетчера МЧС мужчина получил 20 базовых

12 июня. Поздняя ночь. Тем, кто службу несет «по суткам» не до сна. Всегда начеку. Ведь позвонить могут в любую минуту. Нужно все расслышать и дать четкие рекомендации человеку, нуждающемуся в экстренной помощи.
Звонок в Бобруйский горрайотдел по ЧС поступил в 3.30.
-Служба МЧС, чем вам помочь? – традиционно звучит от диспетчера.
Однако собеседник не торопился четко объяснять свою проблему. Точнее сразу решил разбавить свою просьбу нецензурной бранью и оскорблениями в адрес работника МЧС. Сквозь инородные слова собеседника, диспетчер смогла распознать просьбу - открыть запертые двери квартиры. Прибывшие на место вызова работники МЧС оказали помощь, а вот для гражданина звонок оказался дорогим.