За оскорбление диспетчера МЧС мужчина получил 20 базовых

12 июня. Поздняя ночь. Тем, кто службу несет «по суткам» не до сна. Всегда начеку. Ведь позвонить могут в любую минуту. Нужно все расслышать и дать четкие рекомендации человеку, нуждающемуся в экстренной помощи.

Звонок в Бобруйский горрайотдел по ЧС поступил в 3.30.

-Служба МЧС, чем вам помочь? – традиционно звучит от диспетчера.

Однако собеседник не торопился четко объяснять свою проблему. Точнее сразу решил разбавить свою просьбу нецензурной бранью и оскорблениями в адрес работника МЧС. Сквозь инородные слова собеседника, диспетчер смогла распознать просьбу - открыть запертые двери квартиры. Прибывшие на место вызова работники МЧС оказали помощь, а вот для гражданина звонок оказался дорогим.

Информация! На основании ч.1 ст. 24.4. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях гражданин Л. за оскорбление должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий привлечен к административному взысканию в размере 20 базовых величин.