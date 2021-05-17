За неделю в Бобруйске пожаров не зафиксировано. В районе – 2 возгорания

Днем 12 мая бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Тажиловичи Ковалевского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение дома. Хозяйка находилась на улице. В результате пожара уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены и имущество в доме, также поврежден сарай на площади 7 квадратных метров. Работниками МЧС спасена баня. Причина пожара устанавливается.

Спустя несколько часов помощь спасателей вновь понадобилась в Бобруйском районе. В 16.17 по телефону «112» поступило сообщение о пожаре частного гаража в садоводческом товариществе «Приборист» Химовского сельского Совета. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение кровли гаража, создалось плотное задымление. В результате пожара повреждена кровля, обшивка и имущество внутри гаража. Причина пожара устанавливается.