За неделю на Бобруйщине произошло три пожара

С 4 по 11 октября в Бобруйске произошел один пожар, в Бобруйском районе 2 пожара, без погибших. Также за неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 6 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 22 раза спасатели выезжали на оказание технической помощи организациям и населению.

Всего с начала 2021 года в городе Бобруйске произошел 77 пожаров, 3 человека погибло. В Бобруйском районе – 53 пожара, трое погибших. В Могилевской области – 613 пожаров, погибло – 73 человека. В Беларуси – 4843 пожара, погибло 461 человек, в том числе 4 детей.

Берегите себя и свое жилище! Телефоны МЧС 101 и 112.

Сектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.