За неделю на бобруйщине произошло 3 пожара

За период с 19 по 26 апреля 2021 года в городе Бобруйске и Бобруйском районе произошло 3 пожара. За прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям совершено 10 выездов на горение мусора и подгорание пищи, причиной 1 выезда стало короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения, два раза спасатели выезжали на ликвидацию горения сухой травы, 9 раз – на сработку сигнализации, 11 – на оказание технической помощи населению и организациям. Работниками МЧС спасены 2 единицы техники и 7 строений.

Горел нежилой дом на улице МОПРа.

Днем 22 апреля бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре нежилого дома на улице МОПРа. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение кровли дома, создалось плотное задымление. Дом нежилой, одноэтажный, деревянный. В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, обуглены стены внутри и снаружи дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар на улице Комбинатской. 37-летрний мужчина при самостоятельной эвакуации из дома получил ожоги.

25 апреля в 1.10 в службу МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Комбинатской. О случившемся сообщил прохожий. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение веранды и кровли дома, создалось плотное задымление. Хозяин находился на улице, с его слов в доме никого нет. Мужчина при самостоятельной эвакуации из дома получил ожоги. 37-летний пострадавший после осмотра бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован с предварительным диагнозом «Отравление продуктами горения, ожоги 1-3 степени 2 % тела (лицо, руки)». Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пожар в деревне Богушовка.

26 апреля в 1.29 в службу МЧС по телефону «112» поступило сообщение о пожаре дома в деревне Богушовка Горбацевичского сельского Совета Бобруйского района. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение дома и сарая. Хозяин находился на улице. В результате пожара уничтожен дом и кровля сарая. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.