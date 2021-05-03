За неделю на бобруйщине произошел 1 пожар: в деревне Калиновка горел частный жилой дом
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27 апреля в 12.03 в службу МЧС по телефону «101» поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в деревне Калиновка Горбацевичского сельского совета Бобруйского района. О произошедшем сообщила местная жительница. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС создалось плотное задымление внутри дома. Со слов соседей, в доме никого нет. В результате пожара повреждено 5 квадратных метров стены, 1 квадратный метр пола, холодильник «Минск», закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается.
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