За купание в запрещенных местах установлен штраф от 1 до 3 базовых величин
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Фотографии: tass.ru
Статья 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях гласит:
Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов – влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.
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