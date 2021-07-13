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За купание в запрещенных местах установлен штраф от 1 до 3 базовых величин

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За купание в запрещенных местах установлен штраф от 1 до 3 базовых величин

Статья 24.42 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях гласит:

Купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов – влечет наложение штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин.

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