За хранение психотропа в Бобруйском районе задержаны две девушки

18 мая в Бобруйском районе сотрудниками областного и бобруйского наркоконтроля проводились оперативные мероприятия по установлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Оперативниками были задержаны две девушки, 26 и 29-ти лет, бобруйчанки, которые в тайниках и при себе хранили 30 гр. особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Как рассказали в управлении по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД, в настоящее время проверяется их причастность к оказанию содействия одному из интернет-магазинов, специализирующемся на реализации наркотиков.

Подозреваемые задержаны. Следователями их действиям дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело.