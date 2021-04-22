«За единую Беларусь!»: 24 апреля состоится открытие сезона дальних автопробегов

24 апреля (суббота) открывается сезон дальних автопробегов.

«Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС мы едем в Гомельскую область на экскурсию в зону отчуждения в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», - сообщают организаторы.

Старт в 08:00 с парковки магазина «Белмаркет», 5-й км трассы М-4.

Для посещения заповедника необходимо будет заполнить форму регистрации на каждого участника, включая детей.

Для желающих предусмотрена возможность бронирования места для ночлега.

Программа мероприятий на второй день 25.04, а также маршрут и контрольные точки пробега будут опубликованы дополнительно.

Будет интересно! К участию в мероприятии приглашаются все желающие.