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Общество

«За единую Беларусь!»: 24 апреля состоится открытие сезона дальних автопробегов

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«За единую Беларусь!»: 24 апреля состоится открытие сезона дальних автопробегов

24 апреля (суббота) открывается сезон дальних автопробегов.

«Перед очередной годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС мы едем в Гомельскую область на экскурсию в зону отчуждения в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник», - сообщают организаторы.

Старт в 08:00 с парковки магазина «Белмаркет», 5-й км трассы М-4.

Для посещения заповедника необходимо будет заполнить форму регистрации на каждого участника, включая детей.

Для желающих предусмотрена возможность бронирования места для ночлега.

Программа мероприятий на второй день 25.04, а также маршрут и контрольные точки пробега будут опубликованы дополнительно.

Будет интересно! К участию в мероприятии приглашаются все желающие.

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