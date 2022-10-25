Юные бобруйские пианисты успешно выступили на Международном детском конкурсе «Музыка надежды»

20 и 22 октября на базе УО «Могилевский государственный колледж искусств» прошел второй отборочный этап XIX Международного детского конкурса «Музыка надежды». В нем приняли участие и успешно выступили учащиеся ГУО «Детская школа искусств №2 г.Бобруйска имени В.В. Оловникова».

Международный детский конкурс «Музыка надежды» является значимым мероприятием по выявлению и поддержке творчески одаренных детей. Организаторы – Министерство культуры Республики Беларусь и Гомельский областной исполнительный комитет. В конкурсе принимают участие учащиеся детских школ искусств, гимназий, гимназий-колледжей искусств Беларуси и других государств. Ежегодно он проводится по разным номинациям. В этом году конкурс проходит по номинации «Фортепиано» в трех возрастных группах: младшая (от 8 до 10 лет включительно), средняя (от 11 до 13 лет включительно) и старшая (от 14 до 16 лет включительно). В заключительном этапе примут участие юные пианисты, ставшие победителями отборочных туров.

Детскую школу искусств № 2 г.Бобруйска имени В.В.Оловникова на втором отборочном этапе представляли 3 учащихся. Они выступили в двух турах с разными конкурсными программами. По итогам второго этапа Стефания Перхова (младшая возрастная группа, учитель Ольга Федоровна Василевская) и Елизавета Кажан (старшая возрастная группа, учитель Татьяна Леонидовна Кисель) награждены дипломами лауреата 1 степени, Виктория Кривошеенко (младшая возрастная группа, учитель Татьяна Аскольдовна Клюева) – дипломом лауреата 2 степени.

Стефания Перхова и Елизавета Кажан примут участие в заключительном этапе конкурса, который пройдет с 12 по 16 декабря в Гомеле.