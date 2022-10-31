Юность. Интеллект. Будущее. Стартовала областная неделя технического творчества

Наши юные бобруйчане продвинуты и талантливы, а в Отделе технического творчества Центра дополнительного образования воспитываются свои кулибины 21 века. Уже в семь они пишут небольшие алгоритмы, а в 12 управляют роботами, запускают качер Бровина, пишут компьютерные игры о Бобруйской крепости и готовы к своим открытиям в области радиоэлектроники и робототехники. Всю неделю редакция bobrlife будет рассказывать о том, как растет новое поколение гениев.

Формирование у детей и молодежи объективного отношения к историческому прошлому, сохранение и укрепление единства белорусского народа, активизация деятельности учреждений образования по воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, приумножение научного потенциала Беларуси через привлечение обучающихся к занятиям инновационным, техническим творчеством, современными компьютерными технологиями – вот основные цели проведения недели технического творчества в области.

Отдел технического творчества нашего города уникален, ведь здесь подобран отличный преподавательский состав – профессионалы и практики на личном примере доказывают пользу своих наук, учат применять полученные навыки в быту.

Картинг, автомодельный спорт, судомодельный, радиотехническое конструирование, робототехника, авиамодельный спорт, техническое моделирование. Возможности технического творчества масштабны, а многообразие направлений способно заинтересовать любого юного изобретателя.