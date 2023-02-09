В рамках Года мира и созидания 8 февраля в музее трудовой и боевой славы ОАО «ФанДОК» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» состоялся вечер-встреча «Юбилейные воспоминания в кругу друзей». Этот праздничный вечер был посвящен настоящему офицеру, ветерану Вооруженных сил, председателю ветеранской организации ОАО «ФанДОКа» с 1982 по 2010 годы Калабухову Федору Ивановичу, которому в этот день исполнилось 90 лет.

Федор Иванович родился в 1933 году в Ростовской области, Белоколитинском районе, поселке Литвиново в крестьянской семье. Закончив Саратовское военное училище, он прошел путь от лейтенанта до подполковника – Уручье – Гродно – Дальний Восток – Осиповичи – Бобруйск. Этот путь отмечен орденом Знак Почета и 15-ю медалями. В 1982 году – начало новой гражданской жизни в орденоносном коллективе ФанДОКа. На протяжении 67-и лет рядом супруга Галина Иосифовна.

Федор Иванович – активный, трудолюбивый, ответственный, надежный, требовательный, настойчивый, порядочный, отзывчивый и внимательный – такую оценку давали все выступающие, отметив его, как отличного шахматиста и человека, влюбленного в жизнь.

Память и благодарность, мир и труд, созидание и единство, любовь к родной стране – самые главные слова юбилейного вечера.

В этот день в адрес юбиляра с теплыми словами поздравления выступили: Овсянник Марина Валентиновна – заместитель генерального директора ОАО «ФанДОК», Граховский Виталий Антонович – заместитель главы администрации Ленинского района, Богомолов Сергей Ростиславович – председатель первичной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» 147-го зенитного ракетного полка, подполковник в отставке, Юшкевич Елена Николаевна – председатель профсоюзной организации ОАО «ФанДОК», Нестерова Елена Ивановна – председатель профкома с 1986 по 2009 год ПО «Бобруйскдрев», Петруша Евгения Константиновна – председатель Совета ветеранов ОАО «ФанДОК», Турцевич Тамара Сергеевна – председатель ветеранской организации Ленинского района, Башмакова Ольга Сергеевна – председатель Бобруйской городской организации профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма. А также с юбилеем поздравили друзья, коллеги, ветераны ФанДОКа.

На встречу собрались ветераны ФанДОКа – орденоносцы, лауреаты Государственной премии, депутаты Верховного Совета БССР, делегаты съездов, ударники коммунистического труда, награжденные медалью за трудовую доблесть и трудовое отличие, руководители и просто те, чье звание рабочий – станочник, вентилевая, сборщик. Они укрепляли мощь нашей страны, преумножали славные традиции наших стахановцев – Ефрема Гладышева, Григория Рушко. Это их труд на знамени ФанДОКа, в ордене Октябрьской революции, в успехах 9-ой пятилетки, когда во Всесоюзном социалистическом соревновании 18 кварталов подряд становились победителями. Выстояли в перестроечные времена и не изменили своему предприятию даже в самые сложные периоды.

Праздничный вечер сопровождался музыкальными подарками в исполнении Андрея Батюни, Анастасии Стариковой, Веры Глушаковой, Ольги Башмаковой, вокальной группы «Истоки» и рядовой 147-го зенитного ракетного полка Александры Бурак. Мероприятие завершилось общей красивой фотографией и словами благодарности за чудесный вечер.

Заведующий сектором по работе с детьми и молодежью УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.