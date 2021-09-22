Языки, математика и физкультура входят в топ-5 специальностей в учреждениях общего среднего образования Могилевщины

В первое воскресенье октября в Республике Беларусь ежегодно отмечается День учителя (в 2021 году - 03.10). В Могилевской области более 370 учреждений общего среднего образования, из них 175 - в городах, 201 – в сельской местности.

- Почти 86% учителей и руководителей школ – женщины, - дают статистический портрет в Главном статуправлении региона. – Первую и высшую категории имеют более 80% преподавателей. У 70% стаж работы по специальности более 15 лет. Молодые специалисты составляют почти 4% от общего количества педработников. Около 115,6 тысячи школьников, в том числе 12,6 тысячи гимназистов и 1,3 тысячи в лицеистов, обучали 12,8 тысячи учителей. Таким образом, на 1 учителя в городскмх учреждениях образования приходится в среднем11 учеников, в сельских школах – 4.

По информации статистиков, в топ-5 специальностей в учреждениях общего среднего образования, входят учителя-предметники по иностранным языкам (более 18%), математике (почти 11%), русскому и языку и литературе (10,4%), физкультуре (10,3%), белорусскому языку и литературе (10%).