Яровой сев завершается в Беларуси

Сев яровых культур в Беларуси проведен на 2,3 млн га, что составляет 94,1% запланированных площадей.

По данным на 24 мая, яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно, гречихой и просом) посеяны на 1,087 млн га, или 100,9% от плана.

Завершен сев сахарной свеклы, ярового рапса, картофеля. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна (41,7 тыс. га, или 97,9% в целом по стране).

Близится завершение сева кукурузы (1,016 млн га, или 89,8%), овощей (4,22 тыс. га, или 91,7%), однолетних трав (253,8 тыс. га, или 83,1%).

Продолжаются работы по севу гречихи (22 тыс. га, или 72,7%) и проса (3,81 тыс. га, или 55,2%).

Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га.