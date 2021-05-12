Яровой сев в Беларуси проведен более чем на 70% площадей
БелТА 186 0
Сев яровых культур в Беларуси проведен на 1,849 млн га, что составляет 74,4% запланированных площадей.
По данным на 11 мая, яровые зерновые и зернобобовые (с кукурузой, гречихой и просом) в стране посеяли на 1 млн га (96,3% от плана). Яровой рапс посеян на 92,6% площадей, кукуруза - на 56,1%.
В Беларуси также проводится сев льна: работы уже выполнены на площади 39,6 тыс. га (93,4% от плана). Сахарную свеклу посадили на 84,8 тыс. га (100,2% плана), картофель - на 18,2 тыс. га (81,2%).
Яровой сев в этом году планируется провести почти на 2,5 млн га.
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