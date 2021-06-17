Ярославу Чечикову из Жлобина необходимо дорогостоящее кресло. Вы можете помочь мальчику

Специализированное кресло поможет Ярославу развиваться

В июне Ярославу исполнилось шесть лет. В гости к мальчику приходили друзья и родственники, которые давно его не видели.

«Многие наши родственники давно не видели Ярослава, а на дне рождения были просто поражены – у него произошли серьезные подвижки в речевом развитии. Он знает алфавит, значительно пополнил свой словарный запас, учится правильно выражать свои мысли, формировать предложения. Он стал больше и внятней говорить, мы активно готовимся к школе. Он также научился становиться на четвереньки. Все это дается ему и нам очень нелегко, это кропотливый тяжелый труд», – говорит мама Ярослава – Анна Игоревна.

Каждый день к Ярославу приходят специалисты, на выходных с мальчиком занимается мама. Все эти занятие требуют комфортных условий: ребенок должен сидеть напротив педагога/логопеда, видеть его и выполнять задания, находясь в зрительном контакте и на одном уровне со специалистом. Сейчас для Ярослава это большая проблема: он либо занимается лежа, либо сидя на руках у мамы, а это неправильно.

Многофункциональное кресло «Майгоу» решило бы такую проблему. Так, в кресле мальчик сможет в правильном положении сидеть во время занятий, чаще проводить свой досуг в вертикальном положении, играть и заниматься за столом. Это ортопедическое кресло моделирует анатомически правильное положение тела у детей с двигательными нарушениями, его использование обеспечивает надежное и комфортное положение сидя. Без этого средства реабилитации невозможно нормально организовать быт ребенка, учебу и ежедневные реабилитационные занятия. Осилить покупку этого стульчика, одновременно оплачивая постоянные реабилитационные услуги, семья не может.

«Самостоятельно купить специализированное кресло у нашей семьи сейчас нет никакой возможности. И отказаться от реабилитационных занятий, которые Ярославу жизненно необходимы, мы тоже не можем. Это для нас первостепенно. Наша семья будет искренне благодарна всем, кто готов нам помочь», – обращается семья Ярослава Чечикова.

Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться!

Документы Чечикова Ярослава

Вы можете помочь Ярославу в приобретении для него кресла многофункционального «Майгоу» стоимостью 320000 рос.руб. (10864 бел.руб. по курсу НБ РБ на 23.04.2021), внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Ярославу Чечикову:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Чечиков ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Чечиков 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

USSD-запрос на номер *222*24#

Для абонентов оператора связи МТС:

Набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) :

Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

Уважаемые благотворители! Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!