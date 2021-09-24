Ярмарка «Золотая осень» приглашает за покупками 25 сентября

Уважаемые жители города!

25 сентября в городе будет проведена ярмарка «Золотая осень» по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41, с 9.00 до 15.00 часов).

Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.

У жителей города будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!