Ярмарка «Золотая осень» приглашает за покупками 25 сентября
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Уважаемые жители города!
25 сентября в городе будет проведена ярмарка «Золотая осень» по улице Максима Горького (проезжая часть вдоль дома 41, с 9.00 до 15.00 часов).
Покупателям будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции (картофель, овощи, фрукты), а также мясопродуктов, рыбы прудовой, продуктов пчеловодства.
У жителей города будет возможность также приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.
Приглашаем жителей и гостей города Бобруйска за покупками!
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