Ярко сияющая молодая звезда. Анастасия Евтушкевич – уроженка Бобруйска и гордость БГУ

Талант, упорство и желание добиться успеха – это идеальный рецепт успешного человека. А еще говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это касается и Анастасии Евтушкевич. Еще со 2 класса родители перестали проверять ее домашнюю работу, а сейчас с гордостью рассказывают об успехах дочери. Пока только студентка, но уже молодая девушка с достижениями и перспективами.

Историческая малая родина всегда играет большое значение в становлении личности. Друзья, коллектив, учителя – все эти люди были для Анастасии поддержкой и опорой, когда она училась в гимназии №2 города Бобруйска. То же касалось и семьи: без них, возможно, путь гимназистки был бы более тернистым. Мама и папа всегда одобряли отличительный энтузиазм дочери к общественной деятельности. Представитель молодежного парламента, а также председатель союза настоящих гимназистов, Настя чувствовала себя как рыба в воде рядом с большим количеством людей. Она никогда не боялась идти напролом к своей цели.

– Моя тяга к самореализации и любому роду творческой деятельности пошла именно из гимназии. Наш директор всегда говорила: “Пробуй и ничего не бойся”. Вот так я и живу, стараясь никогда не забывать ее слова, – поделилась девушка.

Для нее подобная жизнь – обыденность. Став обладательницей премии Могилевского областного комитета за высокие достижения в сфере образования и закончив школу со средним баллом 10.0, девушка осознала, что ее сил хватит и на большее. Помимо общественной деятельности и учебы она успевала заниматься и творчеством: Настя была одной из участниц молодежного музыкального театра “Слуги Трех Муз” на базе Дворца искусств.

Еще в 10 классе Настя точно знала, что поступать будет в БГУ. Ведущий вуз страны известен не только качеством образования, но и возможностями для активной творческой и общественной жизни. Однако с выбором факультета абитуриента определилась лишь в последний момент.

– Сначала думала выбрать английский, но по итогу остановилась на китайской филологии, ведь это прежде всего возможности. Китай – прогрессивная страна, которая только начинает набирать обороты, в том числе и в нашей стране. Это огромное неосвоенное поле. Я понимала, что делая такой выбор, обеспечиваю себе успешное будущее и большое поле самореализации.

Пускать слова на ветер точно не про мою героиню: еще на 3 курсе филологического факультета она отправилась на стажировку в Китай в Даляньский педагогический университет, чтобы изучать культуру, набираться опыта, учить язык и налаживать контакты.

– Я получила стипендиальный грант от Института Конфуция БГУ, который покрыл мне все расходы. Родители только купили мне билет туда и обратно. Обучение, проживание и стипендия – все это оплачивал университет.

Но в сердце и дневном расписании студентки есть место и для самовыражения. Девушка является председателем Творческого союза филфака и тратит много времени на организацию и проведение мероприятий как факультетского, так и университетского размаха.

– Самое дорогое моему сердцу мероприятие – это YFM, фестиваль для первокурсников БГУ. В первый год существования проекта моя команда выиграла его, что задало планку для всех последующих участников с моего факультета. Уже будучи куратором команды на 2 курсе, мне не верилось, что мы сможем одержать победу два года подряд, хотя мы и очень старались. Тогда я сказала ребятам: если выиграем, то я набью татуировку с названием команды – “Ломаем стереотипы”. Когда мы выиграли, слово пришлось сдержать – теперь у меня есть памятное тату.

В этом году БГУ отмечает большую дату – 100 лет со дня основания. Это событие огромного масштаба затронуло и активистку.

– Для всех, кто хоть как либо был связан с университетом, это важное событие. Студент, выпускник или преподаватель – каждый чувствует связь с этим местом и понимает, что внес вклад в его развитие. Именно поэтому студактив филологического факультета также хочет внести свой вклад в чествование БГУ. Мы запустили проект “Паэтычнае стагоддзе”. Смысл в том, чтобы люди с разных уголков Беларуси и стран-соседок записали стихотворения обо всем, что хоть как-то связано со студенчеством.

В мае 2021 года фотография бобруйчанки Анастасии Евтушкевич появится на доске почета БГУ.

Карина ГУРЕВИЧ. Фото из личного архива Анастасии Евтушкевич.