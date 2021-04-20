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Общество

Яблоневый сад дружбы в рамках республиканского субботника заложили в Бобруйском районе

mogilevnews 146 0

Яблоневый сад дружбы в рамках республиканского субботника заложили в Бобруйском районе

Яблоневый сад в рамках республиканского субботника заложен на территории Ленинского УПК «Детский сад - средняя школа» Бобруйского района. Его решено назвать Садом дружбы.

Как сообщили в Бобруйском райисполкоме, в посадке яблонь, участвовали представители школы, горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Сычковского сельисполкома.

По словам директора школы Марины Ивановской, яблони было решено посадить, потому что яблоневый цвет - символ Победы. "Он объединяет нас в желании жить в мире и согласии, что актуально в Год народного единства", - сказала Марина Ивановская.

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