XIX смотр-конкурс профмастерства сотрудников Департамента охраны, приуроченный к 70-летию службы, прошел в Речице
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На центральном стадионе в Речице прошел очередной XIX смотр-конкурс профмастерства сотрудников Департамента охраны, приуроченный к 70-летию службы. В течение пяти дней охрановцы выясняли, кто из них лучше понимает четвероногих помощников, управляет четырехколесными средствами передвижения, грамотнее действует при срабатывании сигнализации, владеет правовой базой и приемами самообороны.
Команда Могилевского областного управления охраны приняла участие в соревнованиях, на которых наши сотрудники отличились в индивидуальных зачетах, за что и были награждены заслуженными медалями.
Бесспорными лидерами в соревнованиях среди сотрудников отделения средств и систем охраны, милиционеров-водителей и милиционеров группы задержания стали майор милиции Виталий Картелев (МОУДО), старшие сержанты милиции Станислав Горбачев и Вадимир Макушев (оба Бобруйский ОДО).
Почетное второе место среди девушек сотрудниц у прапорщика милиции Татьяны Ефременко (Октябрьский ОДО).
Среди сотрудников группы кадров, командиров СПМ, инспекторов-дежурных ОДС третьи места заняли подполковник милиции Андрей Какора (МОУДО), старшие лейтенанты милиции Роман Кулажонок и Александр Северин (оба Бобруйский ОДО).
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с заслуженными наградами, ведь Вами было приложено много усилий, чтобы их получить и достичь успеха в нашем направлении служебной деятельности! Желаем не останавливаться на достигнутом, расти и развиваться, завоевывая как можно больше побед и таких чудесных наград!
Отдельные фотографии использованы из издательского дома «Беларусь Сегодня», ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления