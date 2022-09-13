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XIX смотр-конкурс профмастерства сотрудников Департамента охраны, приуроченный к 70-летию службы, прошел в Речице

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XIX смотр-конкурс профмастерства сотрудников Департамента охраны, приуроченный к 70-летию службы, прошел в Речице

На центральном стадионе в Речице прошел очередной XIX смотр-конкурс профмастерства сотрудников Департамента охраны, приуроченный к 70-летию службы. В течение пяти дней охрановцы выясняли, кто из них лучше понимает четвероногих помощников, управляет четырехколесными средствами передвижения, грамотнее действует при срабатывании сигнализации, владеет правовой базой и приемами самообороны.

Команда Могилевского областного управления охраны приняла участие в соревнованиях, на которых наши сотрудники отличились в индивидуальных зачетах, за что и были награждены заслуженными медалями.

Бесспорными лидерами в соревнованиях среди сотрудников отделения средств и систем охраны, милиционеров-водителей и милиционеров группы задержания стали майор милиции Виталий Картелев (МОУДО), старшие сержанты милиции Станислав Горбачев и Вадимир Макушев (оба Бобруйский ОДО).

Почетное второе место среди девушек сотрудниц у прапорщика милиции Татьяны Ефременко (Октябрьский ОДО).

Среди сотрудников группы кадров, командиров СПМ, инспекторов-дежурных ОДС третьи места заняли подполковник милиции Андрей Какора (МОУДО), старшие лейтенанты милиции Роман Кулажонок и Александр Северин (оба Бобруйский ОДО).

Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с заслуженными наградами, ведь Вами было приложено много усилий, чтобы их получить и достичь успеха в нашем направлении служебной деятельности! Желаем не останавливаться на достигнутом, расти и развиваться, завоевывая как можно больше побед и таких чудесных наград!

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Отдельные фотографии использованы из издательского дома «Беларусь Сегодня», ОИР ОИРиКО Могилевского областного управления

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