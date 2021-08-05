XII Международный фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021» прошел в музейном комплексе «Дудутки»

Это самый крупномасштабный фестиваль страны по средневековой тематике, который проводится уже в двенадцатый раз. Гости из различных стран, рыцари и оруженосцы, реконструкторы и ремесленники, музыканты и актеры собрались под открытым летним небом, чтобы принять участие в поистине масштабном мероприятии. Здесь происходит не только реконструкция Грюнвальдской битвы и соревнования по средневековым боям. Наш Грюнвальд – фестиваль мирового уровня, на котором Беларусь заявляет о себе и показывает свои самобытность и оригинальность культуры: он притягивает не только белорусских любителей истории, но и гостей со всего мира.

Отрадно, что на таком значимом празднике не упустили возможность заявить о родном городе и наши земляки. Не испугавшись ни жары, ни пандемии, вооружившись масками и спиртовыми аэрозолями, бобруйчане Дима и Лера поехали на фестиваль, чтобы не только стать час­тью исторической реконструкции, но и сверкнуть собственным мастерством: продемонстрировать всему свету искусное кожевенное ремесло – даже самых привередливых гостей из далеких стран они не оставили равнодушными.

– Многие до сих пор искренне удивляются, что это все сделано «с нуля» и своими руками, – рассказывает ремесленник Валерия. – Но ведь ручная работа намного древнее, чем серийное и массовое производство, и гораздо аутентичнее. Да, без станков и машин делать все довольно сложно, но и изделия получаются настолько оригинальными и «живыми», что никакая заводская штамповка с этим не сравнится. Мне приходится и прошивать толстую кожу, и выжигать рисунки, и красить… Не смотрите на мои руки! Лучше посмотрите на мое счастливое лицо – ведь я действительно счастлива делать то, что мне нравится. А это дорогого стоит! К тому же где, как не на реконструкции таких далеких исторически событий, кожаные изделия будут смотреться более гармонично?