XII Международный фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021» прошел в музейном комплексе «Дудутки»
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611 лет прошло со знаменательной Грюнвальдской битвы (которую также называют «битва при Танненберге»). В этом сражении «Великой войны» объединенное польско-литовское войско одолело тевтонский орден. Сложно переоценить значение этого события. Цитируя знакомые нам всем слова из учебников по истории Беларуси: грюнвальдская битва привела к перераспределению баланса сил в Восточной Европе и ознаменовала восход польско-литовского союза до уровня доминирующей военно-политической силы в регионе.
И вот сейчас благодаря народным усилиям и трудоемкой организации экстрим-театра «БЕРСЕРК» в современной свободной Беларуси мы можем отдать честь нашим предкам, отпраздновав годовщину события. В музейном комплексе «Дудутки» в конце июля состоялся ежегодный фестиваль «Наш Грюнвальд», вобравший в себя все то, что за многие годы фестиваля так полюбилось людям: рыцарский турнир, сражения реконструкторов пехоты и лучников, средневековую ярмарку и тематический концерт «Пир после битвы».
Это самый крупномасштабный фестиваль страны по средневековой тематике, который проводится уже в двенадцатый раз. Гости из различных стран, рыцари и оруженосцы, реконструкторы и ремесленники, музыканты и актеры собрались под открытым летним небом, чтобы принять участие в поистине масштабном мероприятии. Здесь происходит не только реконструкция Грюнвальдской битвы и соревнования по средневековым боям. Наш Грюнвальд – фестиваль мирового уровня, на котором Беларусь заявляет о себе и показывает свои самобытность и оригинальность культуры: он притягивает не только белорусских любителей истории, но и гостей со всего мира.
Отрадно, что на таком значимом празднике не упустили возможность заявить о родном городе и наши земляки. Не испугавшись ни жары, ни пандемии, вооружившись масками и спиртовыми аэрозолями, бобруйчане Дима и Лера поехали на фестиваль, чтобы не только стать частью исторической реконструкции, но и сверкнуть собственным мастерством: продемонстрировать всему свету искусное кожевенное ремесло – даже самых привередливых гостей из далеких стран они не оставили равнодушными.
– Многие до сих пор искренне удивляются, что это все сделано «с нуля» и своими руками, – рассказывает ремесленник Валерия. – Но ведь ручная работа намного древнее, чем серийное и массовое производство, и гораздо аутентичнее. Да, без станков и машин делать все довольно сложно, но и изделия получаются настолько оригинальными и «живыми», что никакая заводская штамповка с этим не сравнится. Мне приходится и прошивать толстую кожу, и выжигать рисунки, и красить… Не смотрите на мои руки! Лучше посмотрите на мое счастливое лицо – ведь я действительно счастлива делать то, что мне нравится. А это дорогого стоит! К тому же где, как не на реконструкции таких далеких исторически событий, кожаные изделия будут смотреться более гармонично?
...Пока на полях гремели взрывы пушек, а мечи со свистом рассекали воздух, наши земляки жарились под палящим солнцем. О, они там были не одни! Целые семьи бобруйчан посетили замечательный праздник: кто-то спонтанно, кто-то с конкретной целью, а кому-то не терпелось показать «настоящую войну» собственным детям. Но главное, что все были в восторге, ведь каждый находил для себя что-то интересное. Дети сражались деревянными мечами и щитами, старики внимательно следили за мастер-классами, подростки плясали под средневековую музыку (ну разве можно в современном мире «отжигать» на свежем воздухе под то же, под что танцевали наши предки?) и нежились на солнышке, а взрослые с интересом наблюдали реконструкторское действо.
А реконструкторам было что показать людям: годами они куют себе оружие, собирают доспехи и учатся сражаться в правильной манере, соответствующей выбранной эпохе. Именно поэтому сражения такие красочные и максимально приближенные к реальности: каждый удар, каждое движение отточены в тысячах репетиций, и со стороны может показаться, будто бы смотрим высокобюджетное кино – настолько плавно и без видимых усилий происходят бои. Кстати, пофехтовать элегантными шпагами или побиться специальными дубинами на празднике мог каждый желающий. А если у вас нет собственного обмундирования – не беда, ведь можно арендовать кое-что для дуэльных схваток.
Кто знает, как бы повернулось развитие белорусского государства, если бы тогда войска тевтонского ордена взяли верх. Как говорится, история не терпит сослагательного наклонения, но мы сейчас при взгляде в прошлое должны не гадать, что могло бы произойти, а постараться сохранить и приумножить знания о тех временах. Не потерять свое наследие в водовороте времени и передать его нашим потомкам – высшая цель, к которой все должны стремиться!
Фестиваль, посвященный битве при Грюнвальде, стал не только отдушиной, для того чтобы выпустить пар и просто отвлечься в тяжелые коронавирусные времена. Безусловно, всем, кому посчастливилось побывать здесь, праздник добавит желание изучать родную историю. А молодежи привьет правильные ценности, позволит посмотреть на средневековье «изнутри». Ну а закончить рассказ хочется маленьким, но очень интересным фактом: благодаря тому, что эти пару насыщенных дней люди проводят в тесном общении друг с другом, немало семей появилось на свет в будущем. Ведь, как оказалось, реконструированное средневековье сближает и как эпоха, и как общие интересы, и как просто место, где люди на миг могут забыть о рутине и побыть самими собой. Очень надеемся, что и в следующем году этот полюбившийся многим фестиваль состоится, а гостей из нашего города на Березине станет еще больше. До встречи на полях сражений!
Наблюдал за средневековыми баталиями Дмитрий Кочемазов. Фото из архива официального сайта фестиваля nashgrunwald.by и Анатолия Мордашова.