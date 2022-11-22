Взялись #ЗаДело. Волонтеры союзной молодежи Бобруйска помогают убирать снег пожилым людям

В Бобруйске волонтеры – члены Белорусского республиканского союза молодежи помогли пожилому человеку с уборкой снега на внутридомовой территории частного домовладения, сообщает корреспондент Bobrlife.

– Мы сегодня помогаем пожилому человеку. У него инвалидность второй степени. Расчищаем горы снега. Я считаю, что это, конечно, важно. Летом помогали дрова на зиму колоть. Всем нужно помогать пожилым людям. Мы постоянно приходим на помощь, в любое время года, – рассказал Илья Сидоров, учащийся торгово-экономического колледжа Бобруйска.

– Попросил и помогают. В это зимнее время они (волонтеры – прим. Bobrlife) убирают нападавший снег. С заготовкой дров помогали. Я признателен ребятам. Спасибо большое им. Они уже не первый раз здесь, – благодарит бобруйчанин Николай Петрович Алыко.

Актив БРСМ и участники Молодежных отрядов охраны правопорядка помогают в расчистке территории от снега ветеранам Великой Отечественной войны и труда, одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам и другим нуждающимся категориям граждан. Об этом рассказала Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи.

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